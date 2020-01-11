الاحتلال يغرق المحاصيل الزراعية شرق غزة

وطن: فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سدود تجميع مياه الأمطار شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ ما أدى لغرق المحاصيل الزراعية.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال فتحت بشكل متعمد سدود تجميع مياه الأمطار على أراضي المزارعين شرقي الحي، ما أدى إلى غرق حوالي 1000 دونم مزروعة بالقمح والشعير ومزروعات أخرى كالبازيلاء والملفوف والقرنبيط.

وكانت سلطات الاحتلال قد قامت الأسبوع الماضي، بفتح سدود المياه شرق مدينة غزة، ما أدى إلى غرق مئات الدونمات الزراعية وإتلاف المزروعات.