الاحتلال يقرّر نقل 60 قاصراً إلى معتقل "الدامون" دون ممثليهم

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن إدارة سجون الاحتلال، أبلغت الأسرى في سجن "عوفر"، بقرارها نقل نحو 60 أسيرًا قاصراً إلى سجن "الدامون" يوم غد الأحد، رافضة مرافقة ممثليهم من الأسرى البالغين.

وأوضحت الهيئة، أن "الأسرى في مختلف سجون الاحتلال رفضوا هذا الإجراء، لما في ذلك من خطورة على مصير الأسرى القاصرين، خاصة أن السجانين ينفردون بهم في غياب الممثل، مهددين بالقيام بخطوات تصعيدية في حال إقدام الإدارة على ذلك".

ويقبع نحو 200 أسير قاصر في سجون الاحتلال، ويقوم عدد من الأسرى البالغين (القدامى) بتوجيههم وإدارة نظام حياتهم، ومتابعة أوضاعهم والمطالبة بحقوقهم وتمثيلهم أمام إدارة السجون.