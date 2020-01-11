وفاة الطالب الفلسطيني محمد الحمري في كلية الحقوق بالجزائر

وطن: توفي، اليوم السبت، الطالب في كلية الحقوق بسنته الثالثة في الجزائر ليث محمد حسن الحمري، اثر سقوطه عن علو.

وأُعلن عن وفاة الحمري في مسقط رأسه قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، ونعى الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الجزائر، الطالب الفقيد، وجاء في بيان النعي: "على اثر هذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة، يتقدم الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الجزائر "ولاية البليدة" إلى اهله واصدقائه و عائلته بتعازينا القلبية الحارة و بمشاعر المواساة و التعاطف الأخوية المخلصة، سائلين المولى عز و جل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته و أن يحشره مع النبيين و الصدّقين و الشهداء وأن يلهمكم جميل الصبر و السلوان و حسن العزاء ، إنه ولي ذلك و القادر عليه".