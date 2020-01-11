أعمال تجريف استيطاني غربي سلفيت

وطن: أقدم المستوطنون يوم السبت على أعمال تجريف وتوسعة لمستوطنة بروخين غربي مدينة سلفيت، والتي تشهد توسعا استيطانيا محمومًا.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان في سلفيت خالد معالي في تقرير له اليوم إن جرافات المستوطنين واصلت عمليات تجريف وتهيئة الأرض والبنية التحتية للمزيد من البناء الاستيطاني على حساب أراضي بلدة بروقين وبلدة بديا وكفر الديك وقرية سرطة غرب محافظة سلفيت.

وأوضح أن عمليات التوسع الاستيطاني لم تتوقف في جميع قرى وبلدات سلفيت؛ حيث تستنزف 25 مستوطنة أراضي 18 تجمعًا سكانيًا في محافظة سلفيت.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت في وقت سابق عن توسيع مستوطنة "بروخين" بمئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة.