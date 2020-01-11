الشرطة: 52 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة والقبض على 190 مطلوبا

وطن: أفادت العلاقات العامة في الشرطة، اليوم السبت، بأن من 52 الف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 190 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة.

وقالت العلاقات العامة في بيان صحفي لها، إن عدد المغادرين خلال الأسبوع الماضي بلغ (28158) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (23985) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأضافت، انه تم القبض على 190 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، مبينة أنهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وحول الحركة على المعبر، أوضحت العلاقات العامة انها مفتوحة في الاتجاهين على مدار24 الساعة من الاحد حتى الخميس.

وأشارت إلى حركة السفر تتوقف يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحا ، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرًا.