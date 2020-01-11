إذا لم نحرر القدس.. لندعمها بأضعف الإيمان!

كتب: المحامي أمجد الشلة

إن لم نكن نحن المحررين للقدس من المحتل الصهيوني، فالأجدر القيام بدعم القدس. و دعم القدس ليس أمراً مستحيلاً ولا صعباً، هناك مؤسسات مقدسية وطنية ذات هوية فلسطينية بالمطلق، مستهدفة منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة عام 67.

لاشك أن الحرم القدسيّ الشريف، إي المسجدين الأقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة المشّرفة، هما الأكثر إستهدافاً، ولكن الاحتلال يُدرك أن المساس بهذين المسجدين يعني حتماً الوصول إلى النقطة الصفر مع الفلسطينيين، لأن الشعب لن يتهاون أو يستخف بأيَّ مساس بالحرم القدسي الشريف. وفي اللحظة التي يُصاب فيها الحرم القدسيّ، بالمساس المباشر، لن ينتظر الشعب الفلسطيني قراراً من أحد؛ لا من حزب ولا من تنظيم ولا من دولة... و الشواهد على درة الفعل غير المتوقعة كثيرة، آخرها اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة، والتي استمرّت أربعة أعوام، قدّم فيها الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى، وكان الشعب كلّه مجيّشاً فداءً للأقصى والقدس.

ولا بد من التعريج على معركة البوابات الإلكترونية التي حاول الاحتلال زرعها بوابات الحرم القدسيّ الشريف 14 يوليو/تموز 2017، وما أحدثه ذلك الفعل، من فورة شعبية، استمرت 13 يوماً، شارك بها المقدسيين من كافة الطوائف والمرجعيّات الدينية والوطنية، حتى أجبروا الاحتلال على إزالة جميع العراقيل التي وضعها في مداخل المسجد الأقصى.

الفكرة العامة التي أودُّ أن أتطرّق اليها، وألفت لها نظر وأسماع المسؤولين والقيادات والأحزاب والتنظيمات والنخب السياسية والوطنية والدينية والنقابات والجمعيات والاتحادات.. هي أن المقدسيين يُراهن عليهم، وبأنّ دعم القدس وارد ومقدور عليه، ولدينا كل الإمكانيات للقيام بذلك.

إنَّ الحتلال الصهيوني، يستهدف اليوم القدس بكل مكوّناتها، من الإنسان المقدسي ذاته وعائلته وأسرته وبيته وهويته ومؤسساته... وكل شيء داخل المدينة المقدسّة مستهدف لأنها قطب الصراع مع المحتل.

القدس والمقدسيين ومؤسساتهم، كما أثبتت تجارب الصراع مع العدو، يُراهن عليهم، لأنّ أرض خصبة للصراع، وكل بذرة توضع في رحم ترابها تُنبت وتُعمّر، وفيها مؤسسات وطنية وثقافية، أضحت تمثل رمزيةً مهمة لدى المكوّن الفلسطيني وهويته العربية، وصوته أما المجتمع الدولي، إحدى هذه المؤسسات، جامعة القدس، التي يغلب على البعض تسميتها بجامعة القدس "أبوديس"، علماً أن البعض يجهل أن جامعة القدس لها حرمين داخل مدينة القدس المحتلة؛ كلية هند الحسيني وأخرى في بيت حنينا، منذ سنوات دراستي الأولى في هذه الجامعة الفلسطينية العريقة، وهي تعيش بأزماتٍ ماليّة ضخمة، كادت هذه الأزمات وفي كثير من الأحيان أن تؤدي الى وقف العمل الأكاديمي فيها، وكنا دائما نستغرب لماذا هذه الجامعة تحديداً، بدورها الثقافي والوطني والأكاديمي، تُعاني كل هذه المعاناة الماديّة والمالية! كأنّ تضييقات الاحتلال لمحاولة عزلها وبناء الجدار العنصري لا يكفيها!

وصول من يقيم من خارج القدس إليها، صار صعباً، نظراً لمحاولة الاحتلال عزلها، ولكن عندما نتحدّث عن أزمات المدينة، والتعليم خاصة بسبب دوره في تشكيل الهوية والثقافة والوطنية، فهذا يعني محاولة الاحتلال قطع صلتها بفلسطين نهائياً، ومحاولة الاستفراد بها، لأنّ الاحتلال يعلم، أن أي فعل له في غزة أو الضفة، سرعان ما يكون رد الفعل عليه مقدسياً، فبرغم محاولة عزلها مكانياً، إلّا أنّ المدينة وأهلها، ما زالوا مرآة القضية. ودورنا أن نظل نحرس هذه المرآة، حتى لا تتكسّر الصورة.

والشعب الفلسطيني بكل موكناته، يعلم أهمية الاستثمار الوطني في القدس، وكانوا على قدر المسؤولية، عندما هبّ الشعب بكل مكوّناته للتبرع لمستشفى "المطلع" المقدسي. وعلى الرغم من أن الشعب قام بما عليه، وقدّم واجبه بكل إيمان، إلّا أن أزمة حقيقة لا زالت تحاصر المستشفى، لأن الجهات المعنية لم يُكمّل ما بدأه الشعب.

وليس ببعيد أيضاً ما يعانيه "مستشفى المقاصد" أو "جمعية مستشفى المقاصد الخيرية "، من أزمات واستهدافات يومية وحقيقية، والحديث يطول في هذا الموضوع...

كأنّ المصائب التي تضرب بمؤسسات القدس لا تأتي فراداً، ربما بسبب اتباع سياسية الحلول المرحلية، دون إيجاد حل جذري وواقعي، يشفي المدينة، بدل البحث عن هُدن ومسكنّات، لا تتناسب مع مركزية المدينة، ودروها في واجهة الصراع المصيري في سبيل الحرية وإنهاء الاحتلال.

لا يمكن العبور في حديثنا عن القدس، اتي يسعى الاحتلال بكل إمكاناته لتهويدها وتحويلها إلى مستوطنة، من دون المرور على أزمة شركة كهرباء محافظة القدس، وتحميل الشركة مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق الفلسطينية، وحديث الشركة عن مديونيتها لشركة الكهرباء الإسرائيلية.. وتقصير العديد من الجهات ذات العلاقة فلسطينيا في هذا الموضوع، لإنقاذ الشركة الفلسطينية التي تعتبر الشريان الاقتصادي الوحيد الذي يربط القدس (المركز الرئيسي للشركة) بباقي فروع الشركة بمدن الضفة الغربية (حيث فروع الشركة وإمداداتها).

فمن المعيب للجهات المعنية، أن يكون وجودنا على هذه الأرض، سبق الوجود الصهيوني بآلاف السنين، وتكون شركة كهرباء القدس التي تأسست نواتها عام 1914، رهينة بشركة كهرباء الاحتلال، وهي التي قاومت منذ بداية تأسيسها محاولات المهندس الصهيوني (الروسي الأصل) بنحاس روتنبرغ انتزاع حق امتيازها، وما زالت تقاوم، منذ العهد العثماني إلى الانتداء البريطاني والاحتلال الصهوني وحتى العهد الأردني... من المعيب جداً أن تسقط الشركة وتعاني من أكبر أزماتها الوجودية في ظل وجود دولة فلسطينية، وهذا إن حدث -لا سمح الله- لن يمر عليه التاريخ مروراً عابراً!

وبالنهاية أقول، إن لم نعمل على تحرير القدس، على الأقل أن نقوم بأضعف الإيمان من خلال دعمها، ودعم مؤسساتها وأهلها، ومحاربة كل آفات استهداف المقدسي التي يمارسها المحتل الصهيوني بتمزيق و ضرب الأسرة المقدسية الفلسطينية وتعزيز الصمود داخل العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، وحتى لانتباكى أو نبكي غدا على ضياع مؤسسة وطنية مقدسية أخرى، كما ضاع بيت الشرق. وأن لا يتقاعس أحد عن دعم القدس ومؤسساتها، فالمدينة المقدسة لا تحتاج فقط إلى شعارات وخطابات وقصائد، القدس بحاجة إلى قول وفعل.

ودمتم سنداً للقدس ولفلسطين.