نتنياهو يعزّي بالسلطان قابوس.. ويرحب بتصريحات السلطان الجديد

وطن: قدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، يوم السبت، التعازي للشعب العُماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي أعلن عن رحيله في ساعات مبكرة من اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

وقال نتنياهو، في بيان صحفي : "أتقدم بالتعازي للشعب العماني وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله".

وأضاف: وجه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة هامة ومؤثرة للغاية إلى عمان، عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما".

وتابع نتنياهو: "كان السلطان قابوس زعيما عظيما عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا"، مستطردا : "أصبحت سلطنة عمان تحت قيادته دولة مركزية ومتقدمة".

وهنأ نتنياهو، "السلطان الجديد هيثم بن طارق بتعيينه"، مردفا: "أرحب بتصريحاته التي أكدت على استمرار السياسة الخارجية العمانية وعملها من أجل تحقيق السلام في المنطقة".

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة ابن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد 50 عاما قضاها في الحكم.

وفي السياق ذاته، قال رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ "الشرق الأوسط فقد قائداً ساهم بشكل كبير في الاستقرار الإقليمي.

وأشار "غانتس"، كان السلطان قابوس من أوائل الذين أدركوا أن العلاقات مع "إسرائيل" هي في مصلحة جميع بلدان الشرق الأوسط، تعازينا للشعب العماني، مضيفاً "سنستمر في تطوير العلاقات والأمن الإقليمي مع خلفه هيثم بن طارق آل سعيد"..