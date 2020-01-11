جريمة قتل ضحيتها شاب في منطقة النقب

وطن: قتل الشاب ساهر محمد شحدة أبو القيعان (25 عاما)،من بلدة حورة العربي في منطقة النقب، مساء اليوم السبت، متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها جراء شجار وقع في القرية تخللها إطلاق نار وإلقاء حجارة، فيما أصيب شابان بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، نقلا على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وأعلن مجلس حورة المحلي عن الإضراب العام صباح يوم الأحد، لمدة يوم واحد في المؤسسات العامة بما فيها المجلس المحلي، وذلك في أعقاب حادثة القتل التي راح ضحيتها أبو القيعان. ويشمل الإضراب، جميع المؤسسات التعليمية والتربوية.

كما تقرر انعقاد جلسة طارئة عند الساعة العاشرة من صباح الأحد، بمشاركة أعضاء المجلس لمناقشة تداعيات هذا الحادث المؤسف، بحسب ما جاء في بيان صادر عن رئيس المجلس.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء شجار وقع ، في قرية حورة في النقب، تخلله إطلاق نار وإلقاء حجارة، حيث نقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج، وأعلن عن مصرع شاب متأثرا بجروحه الخطيرة، فيما شرعت الشرطة التحقيق في أسباب الشجار.

ومنذ مطلع العام الجاري، سجلت 3 جرائم قتل في المجتمع العربي راح ضحيتها، ساهر أبو القيعان من حورة، وحمادة طه من كفر قاسم، والفتى محمود العبيد من الرملة، علما أنه في العام الماضي قتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.