الزراعة بغزة: الاحتلال يتعمّد إغراق المحاصيل الزراعية شرقي القطاع

وطن: قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن "سلطات الاحتلال فتحت سدود تجمّع مياه الأمطار، باتجاه أراض زراعية فلسطينية، واقعة قرب الحدود الشرقية للقطاع".

وأضافت الوزارة في بيانٍ لها "من جديد، أقدمت قوات الاحتلال بشكلٍ متعمد على فتح سدود تجمّع مياه الأمطار على أراضي المزارعين شرق حيّ الشُّجاعية، شرقي قطاع غزة"، مُؤكدةً أن "فتح قنوات تجمع الأمطار أدت إلى إغراق ألف دونم، مزروعة بالمحاصيل المختلفة كالقمح والشعير والملفوف والبازيلاء والزهرة".

كما أوضحت الوزارة أن "هذه السياسة تكبّد المزارعين الفلسطينيين خسائر فادحة، والجانب الإسرائيلي يتعمَّد كل عام فتح قنوات تجمّع المياه، لإغراق الأراضي الزراعية، دون سابق إنذار".

وأغرقت سلطات الاحتلال يوم الأحد الماضي، مئات الدونمات الزراعية بعد أن فتح قنوات تجمّع المياه، باتجاه الأراضي الزراعية الفلسطينية.