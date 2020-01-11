وزير خارجية الاحتلال أجّل زيارة مقرّرة إلى "دبي" لاعتبارات أمنية

وطن: قالت القناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، إن وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس قرر تأجيل زيارة إلى دبي.

وبحسب القناة العبرية فقد كان مقرراً لكاتس أن يزور دبي في منتصف الشهر الحالي، وجاء التأجيل في أعقاب التوتر الحاصل بالمنطقة بسبب اغتيال قائد فيلق قدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأضافت القناة أن "كاتس" كان سيلتقي مسؤولين إماراتيين أثناء الزيارة، حيث كان سيعرض عليهم خطة "اللاحرب" مع دول الخليج، وهي مبادرة يتم الترويج لها من قبل رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو والحكومة الأمريكية.

كاتس بدوره، كان زار أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات، في تموز/يونيو العام الماضي، حيث التقى بالأمين العام للأمم المتحدة، كما التقى بمسؤول كبير في الإمارات.

وظهر شريط فيديو لكاتس وهو يقف بالقرب من جامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان في أبو ظبي قائلاً بالعبرية "أنا متحمس للوقوف هنا في أبو ظبي ولتمثيل مصالح دولة إسرائيل تجاه دول الخليج العربي".