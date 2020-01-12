حالة الطقس: اجواء باردة وامطار الليلة وغدا

وطن: يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله خاصة في ساعات المساء زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة و البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأثنين 2020/01/13: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2020/01/14: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً و البحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2020/01/15: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية.