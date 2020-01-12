28 محامياً يتطوعون للدفاع عن قتيل فيلا نانسي عجرم

وطن:أعلن عدد من المحاميين من جنسيات عربية مختلفة، تضامنهم مع قتيل فيلا نانسي عجرم وتوجههم إلى لبنان للدفاع عنه وتحويل القضية إلى المحكمة الدولية.

ووصل عدد المحامين المتطوعين إلى 28 محامياً، وهم 14 محامي سوري في أمريكا، و4 محاميين من المغرب العربي، و3 محاميين من مصر، ‏و7 آخرين من سوريا ولبنان في أستراليا. ‏

وكان الطب الشرعي اللبناني قد أعلن أن مقتحم فيلا نانسي عجرم قد أطلق عليه 16 رصاصة في أنحاء متفرقة من جسده من السلاح الخاص بزوج نانسي عجرم.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه تم إلقاء القبض مساء السبت، على فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك لاستجوابه مرة أخرى حول ملابسات الواقعة وتزوير مقطع فيديو تفريغ كاميرات الفيلا الخاصة به، بعد ظهور أدلة جديدة.