"الأهلية للتأمين" الممثل الوحيد لقطاع التأمين في عينة مؤشر القدس للعام 2020

رام الله- وطن: اعتمدت بورصة فلسطين شركة المجموعة الأهلية للتأمين، ممثلاً وحيداً عن شركات التامين العاملة في فلسطين كمؤشر القدس للعام 2020 لهذا العام.

وجاء اختيار شركة المجموعة الأهلية للتأمين بعد قيام بورصة فلسطين بالمراجعة السنوية لعينة الشركات المدرجة ضمن معادلة احتساب عينة مؤشر القدس، حيث ضمت العينة المختارة لهذا العام 15 شركة مثلت قطاعات اقتصادية مختلفة من بنوك وخدمات مالية وتأمين واستثمار وصناعة وخدمات من أصل 48 شركة مدرجة في سوق فلسطين للاوراق المالية، وتعتبر الشركات المختارة ضمن هذه العينة من أكثر الشركات المدرجة نشاطاً في بورصة فلسطين، وتمثل ما نسبته 74.92% من القيمة السوقية للشركات المدرجة، والتي تتضمن مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتم أعتماد شركة المجموعة الاهلية لتثميل قطاع شركات التأمين على مدار اكثر من 15 عاماً خلال السنوات السابقة، وعبر الدكتور محمد السبعاوي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة المجموعة الأهلية للتأمين، عن سعادته لاستمرار أختيار المجموعة الأهلية للتأمين كممثل وحيد عن قطاع التأمين في عينة مؤشر القدس هذا العام امتداداً للسنوات الماضية، حيث اعتبره إنجازاً يُحسب للشركة ومجلس الادارة، ودليلاً قاطعاً على زيادة ثقة المستثمرين في الشركة والنشاط الكبير على تداول أسهمها، الامر الذي يُعبر عن قدرة الشركة من تحقيق النجاحات المتواصلة من خلال سعيها الدائم لتوسيع نطاق خدماتها وتطويرها والحفاظ على حقوق المساهمين والمؤمنين لديها بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها الاقتصادي الفلسطيني لا سيما في السنوات الاخيرة.

وبين الدكتور السبعاوي أن شركة المجموعة الأهلية للتأمين وعلى مدار أكثر من 25 عاماً من العطاء المتميز تمكنت من ترسيخ اسمها في سوق التأمين الفلسطيني كشركة رائدة في قطاع التأمين أضافة الى أنها أول شركة تأمين فلسطينية أُسست في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. وأكد الدكتور السبعاوي أن الشركة ماضية قدماً في تنفيذ خططها الاستراتيجية، والتي تتضمن التركيز على العديد من المحاور أهمها التميز في جودة الخدمات التأمينية التي تقدمها، والوصول إلى أوسع شريحة من جمهور المستفيدين، وتسهيل الخدمات لهم، وقال: "إن العناية بجودة الخدمة أحد اهم المعايير الراسخة ضمن منظومة عملنا، لذلك فإننا نحرص دائماً على توفير خدمات استثنائية تستجيب لمتطلبات العملاء، أفراداً كانوا أم مؤسسات ".

هذا وأعلن الدكتور محمد السبعاوي عن استعدادات الشركة لافتتاح فرع جديد لها في بيتونيا، وذلك بعد أن احتفلت الشركة بافتتاح العديد من الفروع لها في محافظتي نابلس والبيرة في العام الماضي، حيث وصل عدد فروع ومكاتب الشركة المنتشرة في مختلف محافظات الوطن الى 26 فرعاً ومكتباً.

ويشار إلى أن شركة المجموعة الأهلية للتأمين هي من أوائل الشركات المساهمة العامة المدرجة ضمن بورصة فلسطين في عام 1997، وقد ولدت فكرة تأسيسها في المهجر بدعم بنّاء من قبل نخبة واسعة من رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب، وكانت انطلاقتها الأولى مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة غزة.

هذا ومن الجدير ذكره أن مجلس ادارة الشركة في اجتماع الهيئة العامة الغير عادية المنعقدة في مارس عام 2008 قرر نقل المركز الرئيسي للشركة من مدينة غزة الى مدينة القدس وبشكل مؤقت في مدينة رام الله للحفاظ على مكانة القدس كعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية العتيدة. هذا وحازت الشركة على شهادة النزاهة والشفافية في عام 2007 ثم واصلت نموها لتصبح رائدة التأمين في السوق الفلسطيني، وليكون لها استثمارات متنوعة في مختلف القطاعات، ويتم تداول سهمها في بورصة فلسطين تحت الرمز AIG.