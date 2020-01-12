"وقابوس هذا سلطان وطني جداً" وحماس اول المعزيين .. اي عهر سياسي هذا .. ياويلنا

وطن: وصل صباح يوم الأحد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية"، إلى العاصمة العُمانية "مسقط" على رأس وفد من الحركة لتقديم العزاء بسلطان عُمان قابوس بن سعيد.

وأفاد إعلام مكتب هنية، أنّ هنية وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط، لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد

وتوفي قابوس بن سعيد، يوم السبت وهو سلطان عمان بعد صراع طويل مع المرض

وكان هنية، قد بعث برقية تعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد،قال فيها " تلقينا في حركة حماس بفلسطين ببالغ الحزن والرِّضا والتسليم بقضاء الله وقدره، خبر وفاة المغفور له بإذن الله، صاحب الجلالة السّلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة."

وذكر هنية في رسالته أنَّ "السلطان قابوس بن سعيد انتقل إلى رحمة الله بعد حياة ومسيرة حافلة بالعطاء ونهضة شاملة في السلطنة، وسياسة حكيمة عربياً وإسلامياً ودولياً، وأدوار مشهودة في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة، والوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني المشروع لانتزاع حقوقه وتحرير أرضه وتحقيق استقلاله."

وسأل هنية "الله الرحمة للسلطان قابوس والثواب والأجر على ما قدّم في حياته من إنجازات وتضحيات في سبيل خدمة بلاده ورفعة مكانتها وتطوّرها."

هي المفارقة اذا، فبعد ايام من مشاركة هنية في تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني في ايران، الذي اغتالته الولايات المتحدة الامريكية في العراق، تكريما واعترافا بدوره في دعم المقاومة الفلسطينية طيلة السنوات الماضية بالمال والسلاح، ها هو هنية يقدم العزاء بقابوس، الذي يعد من اوائل القادة العرب الذين اقاموا علاقات مع اسرائيل على رؤوس الاشهاد، فهل هي السياسة التي تدفع هنية لتقديم العزاء في سلطان عُمان ام انه النفاق؟ والا فكيف يستطيع هنية اليوم تقديم العزاء بقابوس بن سعيد الذي استقبل بنيامين نتنياهو علانية وامام الاشهاد، وهو الذي اقام علاقات مع اسرائيل في السنوات الاولى من قيامها، بعد ايام فقط من تعزيته بمن صنفته اسرائيل عدوها الاول في المنطقة، ولم يبخل على المقاومة باي شيء.

والشيء بالشيء يذكر، فلربما كان اجدر بهنية وهو يطلق الاوصاف ان يخبر الشعب الفلسطيني وكل من يؤمن بالمقاومة خيارا وعقيدة، ما هي الادوار المشهودة لسلطان قابوس في الدفاع عن فلسطين، والوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني المشروع لانتزاع حقوقه وتحرير أرضه وتحقيق استقلال؟، هل حقا يعتقد هنية ان السلطان قابوس يؤمن بحقنا في تحرير ارضنا، وهل هو بالاصل يعتقد ويرى ان ارضنا محتلة، وهل يا تراه يظن ان اسرائيل اقيمت على انقاض الشعب الفلسطيني.

"قابوس الوطني جدا" الذي نعاه هنية، ينعاه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلا "أتقدم بالتعازي للشعب العماني، وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد"، مضيفاً "كان السلطان قابوس زعيما عظيما عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا. أصبحت سلطنة عمان تحت قيادته دولة مركزية ومتقدمة"، بينما قال زعيم حزب ازرق - ابيض بيني جانتس في تعزيته بقابوس "كان السلطان قابوس من أوائل الذين أدركوا أن العلاقات مع "إسرائيل" هي في مصلحة جميع بلدان الشرق الأوسط"... اذا يا ويلنا من هكذا قادة مقاومة.

لم يعد من الممكن قبول هذا اللون الرمادي والميوعة في المواقف وخاصة من بعض قادة فصائل المقاومة، ولا يمكن بكل الاحوال اعتبار تصريحات هنية من قابوس الا انها انتهازية وعهر سياسي، لا يمكن قبوله.

والى حين ان يُذكرنا هنية بادوار قابوس المشهود لها بالدفاع عن فلسطين، نذكره نحن ان قابوس الذي وصل الى الحكم بعد الاطاحة بوالده، قضى على جبهة تحرير ظفار بمساعدة ادوات امريكا في المنطقة كشاه ايران الذي كان انذاك اداة امريكا الرئيسية في المنطقة، بعد ان سيطرت على 80% من سلطنة عمان، ونذكره كذلك بما كتبه مظفر النواب ذات يوم:

ماذا يدعى إرسال الجيش الإيراني إلى قابوس؟

وقابوس هذا سلطان وطني جداً

لا تربطه رابطة ببريطانيا العظمى

وخلافاً لأبيه ولد المذكور من المهد ديمقراطياً

ولذاك تسامح في لبس النعل.. ووضع النظارات

فكان أن اعترفت بمآثره الجامعة العربية يحفظها الله

وفي الوقت الذي يقدم فيه هنية العزاء بقابوس بن سعيد في مسقط، فان اداب العزاء تستوجب منه ان يلقي التحية على الموجودين هناك، فهل اداب العزاء ستفرض على هنية رد السلام على نتنياهو اذا حضر العزاء؟