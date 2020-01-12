رئيس سلطة المياه مازن غنيم يبحث احتياجات بلدة بديا للمياه والصرف الصحي

رام الله- وطن: التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم رئيس واعضاء وشخصيات اعتبارية من بلدية بديا لبحث احتياجات البلدة في مشاريع المياه والصرف الصحي للفترة القادمة.

وفي بداية اللقاء أوضح غنيم ان سلطة المياه ستعمل عند اقرار الموازنة العامة للعام 2020-2021 على تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع الصرف الصحي من خلال انشاء خطوط صرف صحي تغطي جزء من مناطق البلدية استجابة لاحتياجات السكان وتكون مرحلة اولية من مشروع صرف صحي متكامل خلال الاعوام القادمة للأهمية هذه المشاريع في التخلص من المياه العادمة وما ينتج عنها من آثار سلبية صحية وبيئية واجتماعية.

واشار غنيم خلال اللقاء الى ان مشاريع الصرف الصحي مشاريع كبيرة تتطلب دراسات جدوى ودراسات بيئية وتتطلب رصد موازنات مالية عالية الامر الذي يتسبب في استغراق تنفيذها وقت وجهد كبير من حيث توفير التمويل اللازم للقيام بالمشروع بمراحله المختلفة.

من جانبها ثمنت بلدية بديا جهود سلطة المياه واهتمامها بالمنطقة من خلال تنفيذ المشاريع اللازمة ومساعدتها في تحسين خدمات المياه والتي كان اخرها تزويد بلدية بديا بمواسير مياه لتوسيع الشبكة الداخلية.