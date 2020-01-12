ملادينوف: لا توجد عملية سلام في الشرق الأوسط وعملنا يتركز على منع حرب في غزة

وطن: قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، أنه ومنذ عام 2015 لا توجد عملية سلام في الشرق الأوسط ، وأشعر أن الكثير من عملنا حاليًا يركز أكثر على منع الحرب في غزة .

وأضاف ملادينوف في حوار تلفزيوني :" لا أعتقد أن الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني - لأسباب مختلفة - في وضع يتيح لهما بالفعل الدخول في مفاوضات ذات مغزى ، أشعر أن الكثير من عملنا حاليًا يركز أكثر على منع الحرب في غزة ، والحفاظ على الإجماع على المستوى الدولي قدر الإمكان حول كيفية حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، والعمل بهدوء حقًا لتهيئة الظروف لقيادة المستقبل من كلا الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات بطريقة هادفة. "

وتابع ملادينوف :" في النهاية لديك مليوني شخص في غزة ، وثلاثة ملايين شخص في الضفة الغربية وهم لن يذهبوا الى أي مكان ، بقدر ما تتمتع اسرائيل بحق البقاء في الارض بين النهر والبحر وكذلك يتمتع (الفلسطينيون) بذلك الحق".

وعبّر ملادينوف عن مخاوفه حول مستقبل المنطقة والوضع في غزة قائلا :" أنا خائف جدًا ؛ إذا نظرت إلى بقية الشرق الأوسط ، إذا نظرت إلى العراق ، وإذا نظرت إلى سوريا ، إذا تركت مجتمع طويل وهو مهمش وضعيف ومحروم ومنفصل ومغلق ، فإن هذا المجتمع سينهار ويصبح أرضًا خصبة للمتطرفين ، ولا نريد أن نرى ذلك يحدث ".