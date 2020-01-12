قاعدة "بلد" الجوية شمال بغداد تتعرض لقصف بصواريخ الكاتيوشا

وطن: تعرّضت قاعدة "بلد" الجوية التي تضم قوات أمريكية، مساء الاحد، لقصف بصواريخ الكاتيوشا مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية.

وهذا هو القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها الخميس الماضي.

يذكر أنّ القاعدة تضم القاعدة قوات أمريكية، كما تضم طائرات أف 16 عراقية.

وكانت إيران، قد أطلقت أكثر من 20 صاروخا فجر الأربعاء، على قاعدة "عين الأسد" وقاعدة أخرى فى أربيل، انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.