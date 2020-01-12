ابداع المعلم وصندوق شفيلد يمنح ثلاث منح دراسية

رام الله -وطن: قام مركز ابداع المعلم وصندوق شفيلد البريطاني بتسليم منح لثلاث طالبات فلسطينيات في الضفة الغربية، من بلدة بيتا ومخيم الدهيشة و مخيم الأمعري و تأتي هذه المنتح في سياق مناصره حقوق الفتيات و النساء في الوصول الى تعليم نوعي و اعطائهم فرصه متساوية في تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مركز ابداع المعلم بمدينة رام الله، بمشاركة ممثلات عن الصندوق والطالبات المستفيدات من المنحة واولياء أمورهن، تم التعرف من خلال هذا اللقاء على شروط المنحة واليه اختيار الطالبات.

من الجدير ذكره بأن هذه المنحة قد بدا العمل بها منذ العام 2007 في قطاع غزة وهذه السنة الأولى التي يتم تعميمها في الضفة الغربية وتمنح لفتيات فقط كون هذا الصندوق مخصص لدعم ومناصره الفتيات والنساء الفلسطينيات في حقهم للوصول الى التعليم تماشيا مع اهداف التنمية المستدامة وخاصه الهدف الرابع، كما أن هذه المنح تقدم لفتيات متفوقات من خلفيه اجتماعيه واقتصاديه متردية.