خسائر بالملايين في سلاح جو الاحتلال... جرّاء الأمطار

وطن: تسببت السيول والفيضانات التي نتجت عن الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، بأضرار في قاعدة جوية تابعة لجيش الاحتلال بأضرار تقدر بملايين الدولارات.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن نتيجة الأمطار الغريزة، فاض أحد الأنهر القريبة من قاعدة جوية جنوبي البلاد، ما أسفر عن غمر مسارات إقلاع الطائرات ومستودعات تحت الأرض تستخدم تخزين الطائرات، كما أدى فيضان النهر إلى الإضرار ببعض الطائرات القتالية.

وذكرت القناة 12 العبرية إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن قيمة الأضرار تقدر بملايين الدولارات، كما كشفت القناة أن سلاح جو الاحتلال حاول التكتم على هذه الحادثة ومنع نشرها بواسطة الرقابة العسكرية.

وخلال "الحادث الاستثنائي"، بحسب وصف القناة، اضطر جنود في القاعدة أيضا إلى إنقاذ بعض الميكانيكيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين وسط مياه الأمطار التي وصلت في بعض الأماكن إلى ارتفاع ستة أمتار ونصف المتر.

وأوضحت القناة أن سلاح الجو، حاول يوم الخميس الماضي، الضغط على الرقابة العسكرية للاحتلال، في محاولة لمنع النشر في هذا الشأن، بزعم أن ذلك قد "يضر بأمن الدولة"، وبعد 3 أيام، عندما أدركت الرقابة أنه لم يعد من الممكن التكتم على الخبر الذي وصل إلى وسائل الإعلام، أقرت الرقابة النشر.

وفتح سلاح الجو الاحتلال، تحقيقا حول سبب عدم تجهز القاعدة الجوية لحالة حدوث فيضانات، علما بأن حالة الطقس كانت معروفة مسبقًا، ولماذا لم يتم طمر مياه النهر لمنع تشكل السيول وتدفق مياه النهر إلى القاعدة، والأسباب التي حالة دون تخليص الطائرات والمعدات المتضررة فور تشكل فيضان النهر.