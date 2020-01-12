اتحاد التجار والملاحم لوطن: غداً (الاثنين) إضراب شامل في الضفة احتجاجاً على اعتقال أربعة تجار عجول بتهمة الاستيراد من الداخل

رام الله-وطن: أعلن اتحاد تجار وملاحم فلسطين أن، يوم غد الاثنين، إضراب شامل في الضفة احتجاجاً على اعتقال أربعة تجار عجول بتهمة الاستيراد من الداخل.

وأكد الاتحاد لـوطن، أن سبب الإضراب يتعلق باعتقال 4 من تجار العجول، على ذمة النيابة العامة، بتهم الاستيراد من الداخل، فيما لا تزال الأجهزة المعنية تُطارد عدداً آخر من التجار لذات السبب.

وقال الاتحاد لـوطن، إن التجار الأربعة كان لديهم تراخيص قانونية من وزارة الزراعة بالاستيراد من الداخل، ولكن ما حدث أنّه تم توقيفهم بطلب من النيابة العامة لمدة خمسة عشر يوما من أجل استكمال التحقيق معهم.

وحذّر الاتحاد من أن إضراب يوم غد، سيتبعه خطوات تصعيدية أخرى، إذا لم يتم الإفراج عن التجار الموقفين.

وحاولت وطن الاتصال بكلٍ من وزير الزراعة، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل مساعد القطاع الاقتصادي في الوزارة، لأخذ وجهة نظرهم بعدم مخالفة التجار المعتقلين، إلّا أنهم جميعاً لم يجيبوا على هواتفهم.