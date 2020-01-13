خالد بطراوي يكتب لوطن: الأزرار ... ليست لعبة

الصراحة ... من المستغرب أن نسمع هذا أو ذاك وهو "يفتي" بخصوص المواجهة الأمريكية – الإيرانية وخاصة أولئك الفيس بوكيين الذي يظن البعض منهم أن الفعل ورد الفعل يجب أولا أن يكون فوريا وثانيا أن يتخذ تصعيدا عسكريا.

يا جماعة، عندما تضاء أجواء السماء بالصواريخ .. فهي ليست مفرقعات رأس السنة أو حفل زفاف، هي صواريخ للقتل والدمار، وإن كان الواحد منكم يجلس محتسيا كاسة "كوبوتشينو" ويطالب إيران بالرد المزلزل فإنه سيصاب بالإسهال أن مر الصاروخ من أمامه.

عندما يبدأ تراشق الصواريخ ذات الرؤوس المتفجرة بوزن لا يقل عن نصف طن، ولا تستطيع وسائل الإعلام حتى نقل الأخبار لتسارعها عندها أيها الأحبة تبدأ الدعوة لوقف إطلاق الصواريخ.

سنعود قليلا الى الوراء وتحديدا الى شهر آب عام 1945 عندما نفذت أمريكا القصف الذرّي على مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين حيث قتلت القنابل ما يصل إلى 140000 شخص في هيروشيما و 80000 في ناغازاكي وكان ذلك قبل 75 عاما فما بالكم بهذا التطور الفتاك في الأسلحة الذي حصل هذه الأيام وكم سيكون عدد الضحايا فيما لو حصل تراشق الصواريخ من مختلف المسميات؟ ولمصلحة من؟

الموضوع أيها الأفاضل أنه لحظة إطلاق صاروخ واحد .. أيا كانت الجهة التي أطلقته، فإن ذلك سيتسبب في إما أن يكون هناك ضبط نفس أو أن يكون هناك رد فعل، يتبعه ردود أفعال، فإن زادت عمليات إطلاق الصواريخ عابرة القارات .. زاد عدد الضحايا.. وفي الحروب .. أيها الأحبة ... لا يوجد من ينتصر .. الجميع بشكل أو بأخر سيتكبد خسائر في الأرواح، فما بالكم عندما لا تحارب الدول العظمى على أرضها بل على أراض الغير.

ضحايا الحروب هم من عامة الناس، من الفقراء والكادحين، عائلات أسياد البلاد تفر دوما وتعيش في بلاد أمنه، وإن بقيت فهي محصنه. الضحايا من الجنود هم ليسوا من الجنرالات، بل من المجندين.

الحروب هذه الأيام ليست كما سابقاتها، لا يوجد فيها إلتحام مباشر بين جيشين، ولا يوجد بها سيطرة دائمة على الأرض، ويغلب عليها الطابع الإلكتروني بإستخدام الأجهزة الدقيقة والطائرات المسيرة وهذه الأنواع الغريبة العجيبة من الذخيرة، لدرجة أن زمان الاشتباك المباشر، والقنبلة اليدوية، والكلاشينكوف والسلاح الأبيض قد ولىّ الى الأبد، بل وحتى ولى زمان القنابل العنقودية والفراغية والفسفورية والإنشطارية وجميعها تم إستخدامه في حصار بيروت عام 1982 قد ولىّ أيضا.

بالاستناد الى هذا الإستهلال سنبني فكرتنا اللاحقة. مما لا شك فيه، أن الولايات المتحدة الأمريكية وقبل عملية الإغتيال للمسؤول الإيراني الكبير ومرافقيه قد درست كل الاحتمالات وإلا لما أقدمت على خطوتها. لكننا هنا الذي نريد الإشارة إليه هو الغطرسة الأمريكية وضربها بعرض الحائط للقانون الدولي بل وممارستها إرهاب الدولة كعادتها. وكان أن حصلت الضربة وأعلنت أمريكا بوضوح مسؤوليتها.

كان أمام إيران مجموعة كبيرة من الخيارات، ولكن لم يكن بأي حال من الأحوال أمامها خيار " عدم الرد". بقيت مسألة متى وكيف وما مقدار هذا الرد وهل سيكون ردا عسكريا أم غير ذلك.

لنفترض أننا نتساوق مع أولئك المشككين أن ثمة إتفاق بين إيران وأمريكا ( بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسطاء) على شكل الرد. فإن ذلك حتى يثبت حقائق هامة ومنها أن أمريكا المتغطرسة قد رضيت بأن يكون هناك ردا بغض النظر عن طبيعته أي أنها سلمت بداخلها بحق إيران بالرد. هذا بالإضافة الى أن الرد هو رد من دولة تعلن صراحة مسؤوليتها عن هذا الرد.

فهل كان ذلك سيقلل من مكانة إيران في المنطقة؟ أم أنه سيرفع هذه المكانة فقد أصبحت إيران رقما يزداد صعوبة؟

ولو ذهبنا مع أولئك المتحمسين لإيران القائلين أن الرد الإيراني ما هو إلا بداية؟ فإن كان كذلك، فيكفي أن تبقى القوات الأمريكية في حالة تأهب هي وكافة حلفائها في المنطقة. وإن كان سيتبع الرد ردودا أخرى مباشرة من إيران أو أي من أذرعها العاملة في المنطقة، فمن دون أدنى شك سيكون الرد متزنا يسعى الى الخروج بأقل خسائرة في حالة أي رد فعل معادي.

الأزرار التي تطلق الصواريخ ... ليست لعبة ... والحروب لن تكون تقليدية ... وسباق التسلح ليس بهدف إستخدام الأسلحة في أول حرب ... بل بهدف إيجاد مخزون وترسانة عند كل دولة للدفاع، الحروب الهجومية ليست هدفا ... الحروب الدفاعية وإمتصاص الضربة الأولى أكثر أهمية ... كافة الدول .. تسعى أن تكون الحرب ليس على أرضها.

معادلات العصر .... ليست أفلاما سينمائية بإخراج هواة.