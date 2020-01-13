الاحتلال يفرج اليوم عن الأسير الإداري حسن العويوي

وطن: قال نادي الأسير إن اليوم الاثنين، موعد الإفراج عن الأسير حسن العويوي (35 عاماً) من الخليل، وذلك بعد اعتقال إداري استمر قرابة العام.

ولفت نادي الأسير إلى أن العويوي خاض إضراباً عن الطعام استمر لمدة (69) يوماً العام المنصرم، رفضاً لاعتقال الإداري، ومن المفترض أن يتم الإفراج عنه من معتقل "ريمون".

يُشار إلى أنه معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في سجون الاحتلال.