وزير جيش الاحتلال يسطو على آلاف الشواكل من عائلة الأسير ماهر يونس

وطن: أعلن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، أنه "صادر 66.500 ألف شيكل من عائلة الأسير ماهر يونس".

وأضاف بينيت، إن "تلك الأموال تلقتها عائلة الأسير يونس من السلطة"، مُشيراً إلى أن "هذه العملية تمت تطبيقًا للقرار الذي اتخذه بمصادرة أموال الأسرى الذين نفذوا عمليات، ويحملون هوية إسرائيلية ويتلقون دعما شهريا من السلطة".

ووافق مجلس وزراء الاحتلال الصهيوني "الكابينت" أواخر ديسمبر الماضي على خصم 150 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، وذلك بدلاً عن رواتب عائلات الشهداء والجرحى في عام 2018.

وكان الكابينت قد وافق مطلع عام 2019 على تنفيذ قانون تجميد رواتب عوائل الأسرى والشهداء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، الذي أقره الكنيست في يوليو 2018.

وتقطن عائلة الأسير يونس وهو ثاني أقدم الأسرى في سجون الاحتلال، في قرية عارة في الداخل المحتل، ويقضي حكما بالمؤبد بعد اتهامه بقتل جندي أطلق النار على رأسه من مسافة صفر.

ويدخل الأسير ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس (62 عامًا) خلال أيام عامه (38) في سجون الاحتلال الصهيوني، ويقبع حاليًا في معتقل "النقب"، وهو ثاني أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بعد ابن عمه عميد الأسرى كريم يونس.