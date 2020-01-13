بنك الإسكان ينظم يوم طبي لفحص العيون لموظفيه

وطن: نظم بنك الإسكان للتجارة والتمويل يومًا طبيًا مجانيًا لفحص العيون لموظفي البنك، وذلك في مقر البنك في الإدارة الإقليمية برام الله وبالتعاون مع شركة ADcom optics للأجهزة والبضائع البصرية.

هذا وتخلل اليوم الطبي فحص عيون شامل للموظفين من خلال طبيب عيون واختصاصي بصريات وقد تم تقديم النصائح الطبية لكافة الموظفين حسب نتائج فحوصاتهم.

هذا وبدوره أثنى السيد محمد البرغوثي المدير الإقليمي لبنك الاسكان على جهود المركز وحرفية العمل، وأشاد بتعاون المختصين مع الموظفين، وسهولة اجراء الفحوصات ودقتها.

ومن جهة أخرى نوه المدير التنفيذي شركة ADcom optics السيد محمد دراوشة بأن ادارته تسعى دائما لفتح آفاق التعاون بينها وبين العديد من المؤسسات، وشكر بنك الإسكان على الاستضافة واليوم الطبي المميز.

هذا وشكر الموظفين جميع القائمين على هذا اليوم الطبي وجهودهم التي بذلوها لتنظيمه، والتي تنم عن حرص إدارة البنك والشركة على سلامتهم..