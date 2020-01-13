"يونيبال" تحتفي بنتائجها للعام 2019

رام الله- وطن: احتفلت شركة يونيبال للتجارة العامة، مؤخراً، في فندق الكرمل برام الله، بنتائجها وإنجازاتها للعام 2019، بحضور شبكة وكلائها وموزعيها من التجار في محافظات الوطن، تأكيداً على العلاقة الإستراتيجية وتقديراً لمساهمتهم في رفع المبيعات وتحقيق الإنجازات.

من جهته، أشاد عماد خوري الرئيس التنفيذي لشركة يونيبال للتجارة العامة بالشراكة المستدامة مع شبكة وكلائها وشركائها من التجار، مبيناً بأن هذه العلاقة تمثل شراكة أصيلة وتكاملية ممتدة ومتينة ووطيدة، مُحركها وأساسها الثقة والمصداقية المتبادلة وبناء جسور التواصل المستمر، وهو الأمر الذي كان له الأثر الفعال في تحقيق الإنجازات.

وأشار إلى النتائج المميزة التي حققتها الشركة رغم الأوضاع الإقتصادية الصعبة والظروف المعقدة التي مر بها السوق المحلي العام الماضي، موضحاً بأنه ورغم التحديات إلا أن يونيبال عززت موقعها التنافسي وأثبتت ريادتها للسوق بتزويد المستهلك بسلة منتجات عالية الجودة.

وقال خوري بأن يونيبال تكمل يوبيلها الفضي برؤية واضحة وحصد الإنجازات، ومنها إنجاز "رؤية النصف مليار دولار مبيعات لعام 2019"، كما نوه بالتطورات الأخرى التي حققتها الشركة سواء على مستوى الأداء أو الانتشار وتوسيع سلة المنتجات الإستهلاكية بأجود العلامات التجارية، مؤكداً بأن يونيبال اليوم تعد أكبر مُوزع حصري لأهم العلامات التجارية الدولية في السوق المحلي، مثل فيليب موريس، بروكتر اند جامبل ، وأكسل، وفيريرو، وهاينز، وكلوجز، وغيرها، بالاضافة الى نجاحها مؤخراً في استقطاب أصناف جديدة من منتجات شركة SCJohnson

وقد بدأت الشركة بتوزيع منتجات شركة SCJohnson مطلع هذا العام، بمجموعة من العلامات التجارية المميزة ضمنها مواد تنظيف داك و بليدج، منتجات ريد للحماية من الحشرات وكذلك معطرات الجو جليد، وغيرها.

وبين بأن يونيبال إستحدثت برامج بيع فعالة إلى جانب مواكبتها للتكنولوجيا والإستثمار في بنيتها التحتية حتى أضحت أكبر شبكة توزيع محلية تتضمن أكثر من 8 آلاف نقطة بيع بالتجزئة، وإمتلاكها لإحدى أكبر مراكز التوزيع الأكثر تطوراً في الوطن بسعة إستيعابية تصل إلى أكثر من 10000 لوح تحميل، مزود بأحدث التقنيات العالمية في التخزين الآمن.

إلى ذلك، أشار خوري إلى أن يونيبال اليوم تعد اليوم لاعباً رئيسياً وعنصراً مؤثراً وفعالاً في النهوض بالاقتصاد الوطني كأكبر مُكلف ضريبي في فلسطين، إضافة إلى دورها المؤثر في تطور السوق المحلي وإدخال العلامات التجارية العالمية (الغذائية وغير الغذائية) وذات الجودة العالية.

كما تطرق إلى تطلعات الشركة وأهدافها الإستراتيجية في مواصلة التطور والإستثمار في أتمتة العمليات التجارية وإتباع أعلى معايير الجودة، إلى جانب الترويج الأمثل لأصناف الشركة وزيادة فاعلية التغطية، والتركيز على استقطاب منتجات جديدة خاصة الأصناف الريادية مع الإستمرار في رفد السوق بسلة منتجات متنوعة وذات أهمية للمستهلك، وكذلك الإستمرار في البناء على العلاقة التجارية مع شبكة وكلائها باعتبارهم شركاء في النجاح وإيلاء الأهمية لخدمة الزبائن.

يُذكر بأن يونيبال تحرص على تنظيم فعاليات سنوية لتكريم شركائها من التجار والموزعين من كافة المحافظات الفلسطينية كتقدير لمساهتمهم في مسيرة نجاح الشركة وتحقيق الإنجازات، ولخلق مساحات من التواصل المباشر ومشاركتهم الحوارات والنقاشات حول التحديات التي تواجه الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

يُشار إلى أن شركة يونيبال، هي إحدى شركات الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، وهي الرائدة في مجال التجارة والبيع بالتجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية في فلسطين.