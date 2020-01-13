المغنية ناي البرغوثي تحصل على جائزة المواهب الشابة من مسرح "Concertgebouw" في هولندا

وطن: حصلت المغنية والملحنة والعازفة الفلسطينية ناي البرغوثي، على جائزة "كونسيرتخَباو" للموهبة الشابة لعام 2020، عشية مهرجان Mahler، وتسلمت ناي البرغوثي رسمياً الجائزة من العضو المنتدب لمسرحConcertgebouw ، سايمون رينك.

وتقدّم جائزة الموهبة الشابة لعام 2020 برعاية جزئية من قبل Van Lanschot Kempen، الراعي الرئيسي لمسرحConcertgebouw.

وتهدف هذه الجائزة، وهي منحة دراسية تبلغ قيمتها 5000 يورو، إلى مساعدة ناي البرغوثي على مواصلة تطوير مواهبها. من المستفيدين السابقين من الجائزة: عازفو البيانو لوكاس وآرثر جوسن (2011) ، عازف الكمان نوا وايلدشوت (2013) ، سوبرانو لايتيتيا جيراردز (2014) ، عازفة الريكوردر لوسي هورش (2015) ، عازف البيانو إيدان مقداد (2017)، وعازف البيانو نيكولا ميوسن (2019).

وقال سيمون رينك، مدير مسرح Concertgebouw، ،أن البرغوثي تفيض بالموهبة ولها حضور وتحكّم فني مذهلان. إن حسها الموسيقيّ لا حدود له. سواء كانت تغني لحناً معروفاً لموسيقى الجاز أو أغنية عربية كلاسيكية أو ارتجالاً على موسيقى باخ(Bach) ، فهي تفعل ذلك بسهولة. إنها نموذج لجيل جديد من الموسيقيين الذين يجسدون مختلف الأساليب والثقافات وينشرونها. كان واضحًا تمامًا لنا أنها استحقّت جائزة الموهبة الشابة لهذا العام بجدارة".

وبدوره قال كارل غوها، رئيس مجلس إدارةVan Lanschot Kempen: "إن دعم الفنون هو طريقتنا للمساعدة في الحفاظ على تراثنا الثقافي وإثرائه. إن ناي البرغوثي موهوبة بشكل استثنائي، ونحن فخورون بأن نمنحها جائزة الموهبة الشابة".

ومن جانبها شكرت البرغوثي مسرح كنسيرتخباو على هذا الجائزة الاعتبارية،قائلة: "انا أفتخر بها وأهديها إلى كل من يحترم الفن لا كتعبير عن الجمالية وعن مشاعرنا الإنسانية وحسب، بل أيضاً كمقاومة للاضطهاد بأشكاله وكمساهمة في السعي نحو الحرية والكرامة والسلام".

نبذة عن ناي البرغوثي:

بدأت المغنية والملحنة والعازفة الفلسطينية ناي البرغوثي (23 سنة) مسيرتها الموسيقية رسمياً في سن الرابعة عشرة. ومنذ ذلك الحين ، غنّت في العديد من البلدان، بما في ذلك مصر وفلسطين والكويت وبلجيكا والنمسا وفرنسا والمملكة المتحدة والنرويج، كما غنّت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. درست ناي الموسيقى في كلية جاكوبس للموسيقى في جامعة إنديانا (الولايات المتحدة)، ثم انتقلت للدراسة في معهد أمستردام للموسيقى المرموق، حيث تخرجت في مارس 2019 بتفوق. وهي الآن تسعى للحصول على درجة الماجستير في موسيقى الجاز وتبحث في العلاقة بين الجاز والطرب العربي. كان ظهورها الأول على مسرح Concertgebouw في الصيف الماضي، مع أوركسترا فلسطين للشباب، وفي نوفمبر الماضي، قدمت في المسرح حفلاً موسيقياً مميزاً تقديرًا للفنانة فيروز.