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حمدي فراج يكتب لوطن: عروبة "فعلى الخريطة كلنا أغراب"

13.01.2020 12:45 PM
حمدي فراج يكتب لوطن: عروبة &quot;فعلى الخريطة كلنا أغراب&quot;

يقول المثل الشعبي "الخير والشر بالموالاة" ، والموالاة هنا تعني التتالي ، اي ان كل خير يتبعه شر وكل شر يتبعه خير ، وهكذا حتى تقوم الساعة ، وما ينطبق على الخير والشر ينطبق تقريبا على الحياة والموت ، او على البداية والنهاية ، النهار والليل ، الذكر والانثى ، الحق والباطل . وقد رحل "مات" هذا الاسبوع زعيم عربي بلقب سلطان ، بالكاد يتميز عن اي زعيم عربي آخر ، رحل ام انه في الطريق الى الرحيل ، سوى لقبه "سلطان" ، فلدينا ملوك ورؤساء وامراء ، لكنه الوحيد الذي كان يسبغ على نفسه لقب سلطان ، ولكم بحثت في معرفة الفرق بينه وبين بقية ألقاب زعماء هذه الامة ، فلم أجد ، يحكمون حتى النفس الاخير من حياتهم ، ثم يتورث ابناؤهم هذه "التركة الثقيلة"  ليقال : هذا الشبل من ذاك الاسد . وإذا لم ينعم الله على الزعيم بولد ذكر ، فإن ابنته لا تتورث ، كما حصل مؤخرا مع السلطان ، حتى لو كانت اكثر علما وخلقا وكفاءة ، كما مع نساء مسلمات حكمن بلادهن وشعوبهن: ميغاواتي في اندونيسيا ، الشيخة حسنية و خالدة ضياء في بنغلادش ، بنازير بوتو في الباكستان ، مامي بوي في السنغال ، تانسو تشيلر في تركيا ، ومعصومة ابتكار التي اصبحت نائبة لرئيس الحكومة في إيران .. الخ.

من المفيد التذكير ان "عروبة" هؤلاء الزعماء ، هي امر مجهول ، يحار المرء في تعريفها وتتبع دلالاتها ، فإن كان يقصد انتماءهم للعروبة ، فيكفي انهم يحكمون اثنتين وعشرين قطعة من سراميك هذا الوطن المكسر ، وفي الوقت نفسه يتسابقون على خدمة اعدائه ، كل دولة "قطعة" لا تتقاسم مع الاخرى اي قاسم مشترك ، بما في ذلك العلم وجواز السفر واسم العملة ، واذا كانت فلسطين خلال العقود الثمانية الماضية ، قد شكلت احد مقاييس هذه العروبة ، فها هي يتم تجاهلها والتنكر لحالها ولتطلعات شعبها ان ينعم يوما بالتحرر والاستقلال ، شأنها شأن ما تم قضمه من ايران وتركيا واسبانيا وبريطانيا على تخوم شرقي الوطن وغربه ، ثم خلال العقد الاخير بدأت قضية تقسيم المقسم ، السودان ، اليمن ، ليبيا ، العراق ، سوريا ، وفلسطين نفسها.

هل العروبة ، هي اللغة العربية التي تحولت الى لهجات كل دولة تحكي لهجتها التي لا تفهمها القطعة الاخرى ، أم الزي الذي بالكاد تجد قطعة ترتدي ما ترتديه الدولة الأخرى.

    لم يبد ان هناك خلافا بين الزعماء حول رحيل زميلهم ، بمن في ذلك سلطتينا في رام الله وغزة ، دون ان يتذكر احد ان آخر زعيمين عربيين انتزعا من عرشيهما الذي امتد لنحو ثلاثين سنة ، كانا زين العابدين التونسي دون ان تجد احدا منهم يقرأ عليه الفاتحه في قبره بعد فراره ، والبشير السوداني ، دون ان تجد احدا يتجرأ على عيادته في سجنه .

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أنا يا صديقتي متعب بعروبتي ، فهل العروبة لعنة وعقاب ؟ / أمشي على ورق الخريطة خائفاً ، فعلى الخريطة كلنا أغراب  / لولا العباءات التي التفوا بها ، ما كنت أحسب أنهم أعراب / قبلاتهم عربية .. مَن ذا رأى
فيما رأى قــُـبَلاً لها أنياب ... نزار قباني.

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