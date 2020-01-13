الاحتلال يبعد الشاب أنس أبو حمص عن الأقصى لـ3 أشهر

وطن: أبعدت شرطة الاحتلال، ظهر يوم الاثنين، الشاب المقدسي أنس محمد أبو حمص من سكان قرية العيساوية، عن المسجد الاقصى المبارك ومداخله لمدة 3 أشهر.

وقال محمد أبو الحمص، "إن شرطة الاحتلال اعتقلت نجله أنس قبل أسبوع من محيط مصلى باب الرحمة أثناء دراسته لامتحان في الجامعة، واقتادته الى مركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة".

وأضاف أن الشرطة أخلت سبيل نجله أنس بعد تسليمه قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، بشرط العودة بعد انتهاء الأسبوع لتسلم قرار إبعاد لعدة أشهر.

وأوضح أبو الحمص أنها ليست المرة التي يتم فيها إبعاد أنس عن المسجد الأقصى، إذ أبعد قبلها مرتين الأولى لمدة 4 أشهر والثانية لمدة شهرين، كما تعرض للضرب المبرح خلال أحداث مصلى باب الرحمة الأخيرة.