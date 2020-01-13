مصدر أمني لـ"وطن": القبض على المتورطين بسرقة الصراف الآلي في البيرة قبل أيام

رام الله-وطن: أكد مصدر أمني لـوطن أن جهاز المخابرات العامة في مدينة رام الله تمكن من إلقاء القبض على المتورطين بسرقة صراف آلي تابع لأحد البنوك في مدينة البيرة قبل أيام.

وأكد المصدر لـوطن أن عناصر المخابرات، وبعد عملية رصد ومتابعة حثيثة، تمكنوا من الوصول إلى العصابة المتورّطة بسرقة الصراف الآلي، وأنّ التحقيقات لا زالت مستمرّة إذا ما كانت هذه العصابة متورطة بسرقة صراف آلي آخر في وقت سابق.

وكانت الشرطة كشفت عن قيام مجهولون تمكنوا من سرقة صراف آلي لأحد البنوك في مدينة البيرة، فجر الخميس الماضي، في حين لم تكشف الجهات المعنيّة قيمة المبلغ المالي المسروق.