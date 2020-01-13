الاحتلال يعتدي على مشروع للإغاثة الزراعية في بلدة المغير ويصادر آلية ثقيلة

رام الله- وطن: اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على مشروع لجمعية التنمية الزراعية ”الاغاثة الزراعية” في بلدة المغير شرق رام الله، وأجبرت العاملين في المشروع على ايقاف العمل فيه ومن ثم باشرت في مصادرة آلية ثقيلة كانت تعمل على شق 2 كم طرق زراعية وتأهيل 70 دونما من الأراضي الزراعية في البلدة بحجة أن العمل يتم في المناطق المصنفة " ج ".

وأوضح مدير برنامج تطوير الاراضي لدى الإغاثة الزراعية م.مقبل أبو جيش أن قوات الإحتلال وصلت الى مكان العمل في المشروع وقامت بإيقاف العمل ومصادرة الآلية عبر تحميلها على شاحنة عسكرية قبل ان تنسحب من الموقع.

وأشار أبو جيش بأن الطرق الزراعية التي تم ايقاف العمل فيها هي جزء من مشروع يتم تنفيذه في قرى شمال غرب القدس وبلدة المغير في محافظة رام الله ويتلخص العمل في تأهيل 400 دونم من الأراضي الزراعية وشق وتاهيل 2 كم طرق زراعية، بهدف خدمة المزارعين و تعزيز صمودهم في المناطق الاكثر تضررا من وجود الإحتلال.

وأضاف أن الإغاثة الزراعية تعمل بكل طاقتها من أجل خدمة الاراضي الزراعية والمزارعين لما لهذه المشاريع من بالغ الأثر في دفع المزارعين للإستثمار في أراضيهم وإستغلالها بالشكل الأمثل و مواجهة خطر الإستيطان

وطالب أبو جيش كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات حكومية و رسمية الى جانب مؤسسات حقوق الانسان بالعمل على الضغط على الإحتلال من أجل وقف الإعتداءات على اراضي المواطنين، بالإضافة الى وقف كافة اشكال الإستيطان والمصادرة وفقا للقوانين و المواثيق الدولية بهذا الخصوص.

كما طالب المؤسسات الرسمية والأهلية لمساعدة المزارعين في ظل الهجمة الإستيطانية الكبيرة التي يتم تنفيذها في الاراضي الزراعية خصوصا في المناطق المسماة " ج ".