الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل جنوبي الخليل

رام الله- وطن: أخطرت قوات الاحتلال، يوم الاثنين، ثمانية مواطنين بهدم منازلهم في مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان راتب جبور، "إن سلطات الاحتلال داهمت المسافر وسلمت كلا من: محمد موسى مخامرة، وأحمد اليتيم، وأحمد إسماعيل الدبابسة، ومحمود عيسى اليتيم، وعنان محمد عبد ربه، وخليل عيسى اليتيم، وقاسم احمد أبو تحفة، ومحمد موسى مخامرة، إخطارات بهدم منازلهم"

ويعاني المواطنين والمزارعين في مسافر يطا، بشكل يومي جراء ممارسات الاحتلال المتمثلة بهدم منازلهم وخيامهم وتخريب مزروعاتهم والاعتداء عليهم، بهدف ترحيلهم عنها

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال نفذت 686 عملية هدم، 300 منها في المدينة المقدسة خلال العام 2019.