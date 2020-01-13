استقالة نائب محافظ سلطة النقد رياض أبو شحادة من منصبه

وطن: أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا اليوم عن استقالة نائب المحافظ الدكتور رياض ابو شحادة من موقعه.

وشغل أبو شحادة منصب نائب المحافظ منذ عام 2018 وكان قد شغل قبل ذلك منصب مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي من بداية العام 2015 اضافة لاشغاله منصب مراقب المصارف في سلطة النقد الفلسطينية منذ العام 2006 وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب إشرافية في سلطة النقد منذ إنضمامه اليه في عام 1996، وفق ما ذكر بيان صادر عن سلطة النقد.

وشكر المحافظ الشوا، الدكتور أبو شحادة على جهوده خلال فترة عمله، متمنيًا له كل النجاح والتوفيق في مشاريعه المستقبلية.