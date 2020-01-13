تجاذبات سياسية أم حروب عالمية.. أين موقعنا كفلسطينيين؟

كتبت: ريم مسروجي

كثير منا كفلسطينين نعتقد أننا جزء مهم من المعادلات، أو أن القوى العظمى تحسب حسابنا أو تحسب حساب القضية الفلسطينية. ولكن الحقيقة.. أن علينا أن نفهم المعادلة العالمية أولا، ومن ثم المعادلة الإقليمية، كي نستطيع أن نفهم المعادلة المحلية بعد ذلك.

دعونا نرتفع قليلا إلى الأعلى وننظر إلى المنطقة من بعيد: الشرق كلّه في هذه المرحلة يمر بمرحلة صعبة، إذ تتحارب على أرضه القوى العالمية. واليوم نحن أمام قوتين عالميتين؛ روسيا وحلفها وأمريكا وحلفائها.

إذا حاولت روسيا في العقود الأخيرة لملمة نفسها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، والخروج من حالة الضعف المزري الذي عايشتها، ومنذ تلك السنوات وهي تحاول أن تسترجع قوتها في المنطقة.

وفي ذات الوقت، تنمّرت أمريكا منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، فقد وطّدت علاقتها مع الدول الغربية المحورية مثل ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وكندا.. وعلى الجهة الأخرى، نمّت علاقتها مع دولٍ عربية مثل السعودية والإمارات ومصر والمغرب حيث أصبحت هذه الدول العربية قواعد أمريكية.

وهناك العنصر الأساسي في المعادلة، والسرطان المزروع في الجسد العربي، والابنة المدللة لهذه القوى وأحلافها.. "إسرائيل". أمريكا تحتاج لهذا الكيان، أولاً عسكريا، فهو أكبر وأضخم قاعدة أمريكية يمكن استخدامها في أي لحظة تحتاجها أمريكا، إضافة إلى الجنود المدرّبين والجاهزين لأي معركة.

هل يستطيع كيان الاحتلال العيش يوما واحداً دون دعم الحلف الأمريكي؟ لا شك أنّ هذا لكيان لا يستطيع العيش من دون الانعاش الأمريكي.

ماذا تريد أمريكا من المنطقة؟ ولماذا تضع قواعدها في المنطقة العربية ولماذا تدعم إسرائيل؟

لا يخفى على أحد، أنّ منطقتنا تزخر بالنفط ذو الجودة العالية والغاز والغاز المُسال، إضافة إلى موقعها الجيوسياسي في قلب العالم، وتصل الشرق بالغرب وشمال الكرة الأرضية بجنوبها، وهذا ما تريده أمريكا في منطقتنا، وهو الأساس في دعم الدولة العبرية.

إذا وضعنا هذه الصورة أمامنا نستطيع أن نفهم كيف يتحرك العالم، ومتى تتحرك الجيوش، ونعرف أيضا حجمنا الحقيقي في لعبة الأمم.

إيران لاعب إقليمي مهم، ولكنه ثانوي في الموضوع الدولي، كل ما هنالك أن روسيا تريد أن تحافظ على وجودها أولا وعلى مصالحها في الشرق ثانيا وتريد أن تقوي من أحلافها، فتحالفت مع الصين (لأن أمريكا والصين أيضا في حرب إقتصادية طاحنة فأصبح هناك مصلحة مشتركة بين الصين وروسيا بالوقوف ضد أمريكا) وتحالفت مع أعداء أمريكا في المنطقة وهم إيران وسوريا واليمن وحزب الله في لبنان.

فالحرب أساسها بين محورين عالميين، يقومان بحروب باردة أحيانا، وساخنة أحيانا أخرى، وكل ذلك على أراضينا وعلى حسابنا.

وكما تلاحظون، في كل الأحلاف السابقة والتجاذبات، لم يُذكر اسمنا كشعب أو كقضية أبداً، لأن موقعنا في الصورة الكبيرة غير موجود، القاعدة الأمريكية المسمّاة "إسرائيل" هي التي يتم دعمها من أجل دعم والمحافظة على مصالح أمريكا في المنطقة.

موضوع الدين وما يرتبط به من ارتدادات، سواء عند اليهود أو عند المسيحيين المتجددين أو عند المسلمين المتطرفين كلها قصص موجودة لتعزيز هذا الوجود والإبقاء على هذه المكونات، للحفاظ على المصالح الاستعمارية الإقتصادية في المنطقة.

أين موقع تركيا من هذه المعادلة؟ تركيا تتحالف مع من يساعدها في تحقيق مصالحها، تريد البقاء في حلف شمال الأطلسي وتريد مد نفوذها العثماني في المنطقة، فتراها مرّة تقترب من الأمريكان ومرة تقترب من الروس ومرات من إسرائيل، حسب مصلحتها في كل ظرف وموقف.

والسؤال هو: أي الحلفين أفضل لنا؟ هذا هو السؤال الكبير وهذا هو الأمر المحيّر. تعود الحيرة إلى عدم وضوح المشهد حينا ولخبطة الأوراق أحيانا كثيرة. فرأينا كيف كانت "الثورة" في مصر، وكيف بدأت، وكيف اتضحت أمورها فيما بعد. ورأينا كذلك "الثورة" في سوريا، ورأينا بعد ذلك الحرب المستعرة التي أضرمت على أراضيها عمليا بين الحلف الأمريكي والحلف الروسي.

هذا الخلط في الأوراق وهذه الضبابية في المشهد، يحتاج منّا الارتفاع إلى الأعلى الذي تحدثت عنه في بداية المقال، ورؤية الأمور وتقييمها حسب مصلحة هذه الدول. ما علينا التأكد منه هو أن الدول لا تُطلق جيوشها إلّا وراء مصالحها، ومصالح هذه الدول تتلخص في النفط والغاز والمنافذ المائية الاستراتيجية، غير ذلك هو مجرد تكتيكات للوصول للأهداف الاستراتيجية.

ما يزعج أمريكا وبالتالي إسرائيل، هذه الأيام، هو تكوّن محور يهدد القواعد والمصالح الأمريكية، ويهدد هذا الكيان. فكل محاولات أمريكا لكسر سوريا ومحاولة فرض سيطرة داعش (المدعوم أمريكيا وإسرائيليا وتركيا) عليها، لم تجدِ نفعا، وبقيت سوريا مع المحور المضاد، فوقفت بجانبها إيران وروسيا والصين.

وكل محاولات الحلف الأمريكي بقيادة السعودية، لكسر اليمن، وإدخاله في صف المحور الأمريكي، بثرواته ومنافذه المائية الاستراتيجية، لم تجد نفعا هي الأخرى، وما زال اليمن يقاوم الهيمنة الأمريكية التي تحاول أن تُفرض عليه بأيدي سعودية.

وكل محاولات المحور الأمريكي تغيير المعادلة في لبنان، وجعله في المحور الصديق، لم تجد نفعا، فبات هذا البلد الصغير بوجود حزب الله جزءاً أساسياً في محور المقاومة، ويشكل مصدرا للقلق لابنة أمريكا المدللة وكيانها المفتعل، مما يؤرق كل الحلف الأمريكي ويزعجه.

ليس السؤال اليوم إن كنّا نتفق أيديولوجياً مع الشيعة أم لا، أو هل نقبل أن يقودنا حزب ديني أو لا، أو هل نرغب أن نكون جزء من المحور الروسي أو لا.

إنما السؤال اليوم ،إما أن نكون بالمحور الأمريكي الداعم الرئيسي والأساسي لكيان الاحتلال، والمعني الأكبر ببقائه ككيان سرطاني في وسط الجسد العربي، أو نتحالف مع من هم ضد هذا الكيان وأحلافه.

أي هذين المحورين أفضل لنا؟ علينا أن نقرر اليوم، قبل الغد!