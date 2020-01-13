الدكتور مصطفى وأعضاء مجلس إدارة المستشفى الاستشاري العربي والعربي التخصصي يتفقدون مرافق قسم السرطان في الاستشاري

وطن: تفقد كلٌ من الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، والدكتور سالم أبو خيزران رئيس مجلس إدارة المستشفى الاستشاري العربي وأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية مرافق قسم السرطان بالمستشفى الاستشاري، وجاء ذلك خلال عيادتهم لمرضى السرطان للاطمئنان على صحتهم والتأكد من تلقيهم لكافة الخدمات الطبية اللازمة.

واطلع د. مصطفى على شرح مفصل حول مجريات الأمور في المستشفى، واستمع إلى شرح حول رؤية مجلس الإدارة برفع كفاءة علاج مرضى السرطان، واستحداث خدمات جديدة وتوطين الخدمات الطبية في فلسطين، للحد من تحويل المرضى إلى "إسرائيل" حسب رؤية الرئيس ورئيس الوزراء.

وقال الدكتور مصطفى أثناء لقائه مع المرضى: نتمنى من الله الشفاء العاجل لكم ولكل مريض في هذا الوطن، وإننا في صندوق الاستثمار الفلسطيني أولينا القطاع الصحي أهمية رئيسية، ونعمل مع شركائنا في القطاع الخاص على تطوير هذا القطاع وتوطين الخدمات الطبية في فلسطين تماشياً مع رؤية الرئيس، وإيماناً والتزاماً منا بضرورة توفير كافة الخدمات الطبية للمواطن في فلسطين وتوفير عناء وتكلفة التحويل للخارج بما فيها "إسرائيل".

وأكّد الدكتور مصطفى في ذات السياق على أن العمل على إنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان يتواصل على قدم وساق؛ حيث قامت شركة المركز الوطني للسرطان المسؤولة عن تطوير وتشغيل المستشفى بالانتهاء من تجهيز تصاميم الطوابق التحت ارضية للمستشفى وتم الحصول على موافقة وزارة الحكم المحلي للبدء ببناء هذه الطوابق ويتم حاليا اعداد عطاء بناء هذه الطوابق. كما تم الانتهاء والحصول على موافقة وزارة المواصلات على الدراسة المرورية الخاصة بالمشروع. ويجري العمل كذلك على استكمال الاجراءات التنظيمية الخاصة بقطعة ارض المستشفى بحيث تكون قدرة البناء عليها بمساحة تصل إلى 12 طابق فوق الارض. وبالتزامن، يجري العمل على تجهيز باقي تصاميم المستشفى ليتم البدء بأخذ التراخيص اللازمة لتنفيذها في نهاية الربع الاول من هذا العام.

يذكر أن المستشفى يشكل أحد المشاريع الاستراتيجية في فلسطين حيث من المتوقع أن يقوم بتقديم العلاج التخصصي الى 3200 مريض سرطان بالسنة وذلك في مرحلة تطويره الاولى التي ستشمل على 139 سرير بمساحة تتعدى 60,000 متر مربع.

وفي نهاية الجولة في المستشفى الاستشاري، كرّم الدكتور مصطفى الموظف المثالي في المستشفى الاستشاري العربي فكري بشارات، رئيس قسم القلب التمريضي، وذلك على تفانيه في العمل وخدمة المرضى والمراجعين ومساهمته في تطوير القسم الذي يرأسه.

من جهته، قال الدكتور سالم أبو خيزران، رئيس مجلس إدارة المستشفى الاستشاري العربي: "نحرص في المستشفى الاستشاري على تقديم الأفضل دائماً، ولن ندخر جهداً في تطوير قسم السرطان -الذي نفخر بوجوده- بهدف تقديم خدمة طبية نوعية وتحقيق الشفاء التام للمرضى بإذن الله، وهو ما يتماشى مع رؤية المستشفى، ووجود هذا القسم في المستشفيات الفلسطينية هو مفخرة لنا جميعاً وخطوة إضافية في طريق اعتمادنا على ذاتنا، والاستغناء عن تحويل المرضى للخارج لما فيه من مشقة وعناء على المريض وذويه".