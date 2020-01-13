"الكنيست" توافق على تشكيل لجنة للبت في منح نتنياهو الحصانة

وطن: صادقت لجنة الترتيبات في الكنيست، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة الكنيست للشروع في مداولات حصانة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهاما بملفات فساد.

وناقشت اللجنة مقترح إقامة لجنة الكنيست لبحث طلب نتنياهو الحصول على الحصانة، وعقب هذا القرار الذي صادقت عليه اللجنة بغالبية 16 عضوا ومعارضة عضو واحد عن حزب الليكود، ستعقد اللجنة جلسة أخرى اليوم، من أجل مواصلة المشاورات لتشكيل لجنة الكنيست لبحث طلب نتنياهو بالحصول على الحصانة.

يشار إلى أنه حال وافقت لجنة الكنيست بعد تشكيلها على طلب نتنياهو، فسيتم تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الـ120 في جلسة عامة، يذكر أنه بإمكان الكنيست منح نتنياهو الحصانة من كل قضايا الفساد المتهم بها أو بعضها.

وحتى في حال وافقت لجنة الكنيست وجلسته العامة على منح الحصانة لنتنياهو، سيكون بإمكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الطعن على القرار لدى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).

وحال رفضت لجنة الكنيست طلب نتنياهو، فسيتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد إلى المحكمة المركزية في القدس، ولن يكون بإمكانه طلب الحصانة مجددا.