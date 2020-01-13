في الصين.. "تويتر" و"فيسبوك" فقط للمسؤولين الحكوميين

وطن: رفعت السلطات الصينيّة، الحظر عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأجنبيّة، من قبيل "فيسبوك"، و"تويتر"، وتأتي هذه الخطوة لصالح مسؤولي الحكومة والدبلوماسيين الصينيين، فيما أبقت عليه بالنسبة للمواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، في بيان، اليوم الاثنين، إن بلاده ألغت الحظر على استخدام المنصات الاجتماعية، من قِبل "فيسبوك" و"تويتر"، وأضاف البيان، أن إلغاء الحظر يشمل مسؤولي الدولة، ودبلوماسييها، وليس المواطنين العاديين.

وأوضح أن "بكين تهدف عبر هذه الخطوة إلى التعريف بالسياسات الصينية، والتواصل مع الناس في الخارج، بشكل جيد".

وأردف، "نرغب في تعزيز تواصلنا على الساحة الدولية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي. ندير استخدام الإنترنت وفق قوانين ولوائح البلاد".

ويذكر أن الصين تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، وتعوضها بمنصات محلية مثل "وي تشات"، و"ويبو".

(الاناضول)