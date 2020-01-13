قرار جوهري بحق الاسير عز الدين أبو سنينة

رام الله- وطن: أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" قراراً جوهرياً بحق الأسير عز الدين شحدة أبو سنينة (25 عاماً) من منطقة واد الهرية بمدينة الخليل بحيث يطلق سراحه بعد التجديد الحالي.

مكتب "اعلام الأسرى" أوضح بأن الأسير أبو سنينة كان سلم نفسه للاحتلال بتاريخ 11/6/2019 بعد أن قام الاحتلال باقتحام منزل عائلته عدة مرات لاعتقاله ولم يكن موجوداً، وهدد باعتقال شقيقه وعمه إذا لم يسلم نفسه الأمر الذي اضطره لتسليم نفسه في "عتصيون"، وبعد أسبوعين صدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربع شهور، وتم التجديد له لمرة ثانية لأربعة شهور، وصدر بحقه قرار جوهري بحيث يطلق سراحه في التاسع من شهر فبراير القادم.

وأشار إلى أن أبو سنينة أسير محرر كان اعتقل أول مرة عام 2009 ولم يتجاوز عمره 15 عاماً في حينها وصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات أمضى منها ثلاث سنوات ونصف وتحرر في الدفعة الثانية من صفقة وفاء الأحرار عام 2011 .

وأضاف بأن الاحتلال عاد واعتقل أبو سنينة عام 2015، وأمضى 26 شهراً في سجون الاحتلال ما بين قضية واعتقال إداري، وتحرر في أبريل من العام 2017، بينما حاول الاحتلال اعتقاله خلال شهر يونيو العام الماضي، ولم يستطع واضطر لتسليم نفسه للاحتلال في مركز "عتصيون" خوفاً من استمرار اقتحام منزل عائلته والتضييق عليهم أو اعتقال أحد منهم.