الأسير المقدسي انس عويسات يدخل عامه الاعتقالي السابع

رام الله- وطن: يدخل الأسير المقدسي انس جواد عويسات من بلدة جبل المكبر يوم غد الثلاثاء عامه الاعتقالي السابع على التوالي داخل سجون الاحتلال

وكان انس قد اعتقل بتاريخ 14/1/2014 و ادين بالعضوية في خلية عسكرية كانت تخطط لتنفيذ عملية استشهادية.

وتعرض انس للعزل و العقاب بسبب مواقفه المساندة لإخوانه الاسرى، و عاش فترة طويلة في أقسام الأشبال في سجني مجدو و الدامون حيث كان ضمن الهيئة المشرفة على الاشبال.

وتنقل انس في عدة سجون، و يقبع حاليا في سجن النقب.