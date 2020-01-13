الأسير أحمد زهران ينتصر

وطن: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير أحمد زهران علّق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، بعدم تجديد اعتقاله الإداري الحالي الذي ينتهي بتاريخ 25/2/2020.

وقد اتصل الأسير زهران بعائلته مساء اليوم، وأبلغهم بالتوصل لاتفاق يقضي بأن يكون اعتقاله الإداري الحالي هو الأخير.

يشار إلى أن الأسير زهران خاض إضراباً عن الطعام لمدة 113 يوماً، رفضا لاعتقاله الإداري المتجدد.

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، كان قد أمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019. ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، حيث خاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوما، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتته على كامل المدة.