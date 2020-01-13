سان جيرمان يمدد عقد نجمه البرازيلي لعامين إضافيين

وطن: أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، تمديد عقد المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس مع النادي الباريسي لعامين إضافيين لغاية 2024.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم أن المفاوضات التي بدأت بين النادي الباريسي ولاعبه البالغ 25 عاما قبل أشهر عدة، "وصلت إلى خواتيمها السعيدة"، ما سيبقي البرازيلي في صفوف الفريق حتى 2024 تحقيقا لرغبة مواطنه المدير الرياضي ليوناردو والمدرب الألماني توماس توخيل.

وأشارت "ليكيب" إلى أن الطرفين توافقا سريعا على مبدأ التمديد لكن اللاعب احتاج إلى بعض الوقت للتدقيق في تفاصيل العقد والعرض المقدم من الإدارة القطرية للنادي الباريسي، الذي سبق أن مدد أيضا عقد الإيطالي ماركو فيراتي حتى 2024، على أن تركز الإدارة الآن على محاولة التمديد لنجم الفريق كيليان مبابي الذي يثير اهتمام ريال مدريد الإسباني بشكل خاص.

ووصل ماركينيوس إلى "حديقة الأمراء" عام 2013 قادما من روما الإيطالي وتوج معه بلقب الدوري المحلي خمس مرات، والكأس المحلية أربع مرات، وكأس الرابطة خمس مرات، إضافة إلى خمسة أيضا في كأس الأبطال التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس.

المصدر: أ ف ب