بيغوفيتش ينضم إلى صفوف ميلان

وطن: قال بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن حارسه أسمير بيغوفيتش، انضم إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، كبديل لبيبي رينا، المنتقل لأستون فيلا.

وشارك بيغوفيتش أساسيا في 24 مباراة بالدوري الموسم الماضي، لكنه فقد مكانه لصالح آرون رامسديل، وأمضى الحارس البوسني البالغ من العمر 32 عاما النصف الأول من الموسم الحالي معارا إلى قرة باغ الأذربيجاني.

وقالت تقارير إعلامية في إيطاليا إن بيغوفيتش قد يخوض مباراته الأولى مع ميلان الأربعاء في دور الستة عشر لكأس إيطاليا ضد سبال بسبب معاناة جيان لويجي دوناروما من مشكلة عضلية، حسبما نقلت "رويترز".

وانضم الإسباني رينا (37 عاما) إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة الاثنين، ليعوض غياب توم هيتون حتى نهاية الموسم بسبب إصابة تعرض لها في الركبة.