لقاء يجمع رئيسي المخابرات التركية والسورية في موسكو

رام الله - وطن: قال مسؤول تركي كبير والوكالة العربية السورية للأنباء إن "رئيسي جهازي المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو امس، في أول اتصال رسمي منذ سنوات"، بحسب ما اشارت وكالة "رويترز" للانباء.

وقال الجانبان إن هناك اتصالات للمخابرات لكن هذا أول اعتراف صريح بمثل هذا الاجتماع على مستوى رفيع.

وبحسب "رويترز" فقد بحث رئيس وكالة المخابرات التركية، خاقان فيدان، ونظيره السوري وقف إطلاق النار في إدلب والتنسيق المحتمل ضد الوجود الكردي في شمال سوريا.

وقال مسؤول تركي تحدث بشرط عدم نشر اسمه إن المحادثات تضمنت "إمكانية العمل معا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شرقي نهر الفرات".

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