المحيطات تسجل أعلى درجة حرارة في 2019

وطن: كشفت دراسة حديثة اليوم الثلاثاء أن المحيطات العالمية سجلت أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق في 2019، وأشارت إلى تصاعد معدل الحرارة بها.

وأفادت الدراسة التي نشرتها مجلة "أدفانسيس إن أتموسفيريك ساينسيز" الصينية بأن درجة حرارة المحيطات العام الماضي كانت أعلى بمقدار 075ر0 درجة مئوية من المتوسط الذي تم تسجيله خلال الفترة من 1981 حتى 2010.

وقال تشينج ليجينج، المؤلف الرئيسي للدراسة وهو أستاذ مساعد في معهد فيزياء الغلاف الجوي بالأكاديمية الصينية للعلوم: "هذه الحرارة المحسوبة للمحيطات هي دليل قاطع وإضافي على الاحتباس الحراري العالمي".

وأضاف: "ليست هناك بدائل معقولة أخرى بخلاف انبعاثات الأبخرة البشرية الحابسة للحرارة، لتفسير هذا الاحترار".

كما قارن العلماء البيانات المتعلقة بالفترة من 1987 إلى 2019، و1955 إلى 1986 وكشفوا أنه خلال العقود الستة الماضية، كان الصعود في درجة الحرارة أعلى بنسبة 450% من ارتفاع درجات الحرارة السابق، مما يشير إلى صعود كبير في معدل تغير المناخ العالمي.

وقال جون أبراهام، المؤلف المشارك للدراسة: "من المهم للغاية أن نفهم مدى السرعة التي تتغير بها الأمور، وهذا مجرد غيض من فيض لما هو آت".

وقال العلماء إن حرارة المحيطات يمكن أن تسبب موجات حارة بحرية بإمكانها أن تؤدي إلى خسارة كبيرة في الحياة البحرية وتتسبب في حدوث أعاصير.