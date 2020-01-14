ضمن تفاهمات التهدئة.. الاحتلال يصدر تصاريح لـ500 تاجر من القطاع

وطن: قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان): إن الحكومة الاحتلال أعطت التعليمات بإصدار تصاريح لـ500 تاجر من قطاع غزة.

وأفادت قناة "كان" العبرية أن هذه التسهيلات تعتبر خطوة إضافية، ضمن تفاهمات التهدئة مع حركة (حماس).

وأوضحت "كان"، أن منسق عمليات حكومة الاحتلال في دولة الاحتلال، كميل أبو ركن، تلقي خلال الأيام الماضية، تعليمات من القيادة السياسية، للموافقة على دخول 500 تاجر إضافي من قطاع غزة إلى "إسرائيل".

ولفتت الهيئة، إلى أن هذا العدد، يضاف إلى 5 آلاف تاجر من غزة، سبق وأن حصلوا على تصاريح دخول إلى "إسرائيل"، حيث اعتبرت أن هذه الخطوة، تأتي في ظل ما وصفه مراسلها العسكري بـ"التقدم في جهود التسوية مع حركة حماس".

ولفتت إلى أنه حال استمر الهدوء في قطاع غزة، فمن المتوقع أن تصادق الحكومة على إدخال عمال من القطاع للعمل في إسرائيل، وهي الخطوة التي يعارضها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) حاليا.