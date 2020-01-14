الاحتلال يهدم محددة في حزما ويستولي على معداتها

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محددة قرب حاجز بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واستولت على معداتها.

وداهمت جرافة تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس ترافقها قوات مساندة من جيش الاحتلال "منطقة المشروع" في البلدة وشرعت بهدم محددة مكونة من الصفيح والطوب، تعود للمواطن خالد نمر أبو خليل، واستولت على معداتها.

وتشهد بلدة حزما حملات دهم متواصلة، يتخللها اعتقال مواطنين وتسليم اخطارات بهدم منشآت تجارية وزراعية ومغاسل ومحال لتصليح المركبات قرب الشارع الرئيسي.