إيران تعلن عن اعتقالات في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

وطن: أعلنت السلطة القضائية الايرانية الثلاثاء عن اعتقالات جرت في قضية اسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي خلال مؤتمر صحافي "لقد تم القيام بتحقيقات واسعة واعتقال بعض الأشخاص".

وهو أول إعلان عن اعتقالات منذ إسقاط الطائرة الاوكرانية عن طريق الخطأ بصاروخ بالستي بعيد اقلاعها من طهران الأربعاء الماضي.

وأضاف اسماعيلي "لقد تم القيام بعدة تحقيقات في تلك المنطقة وفي كل ليلة كان فريقنا القضائي يعمل على الحصول على وثائق حتى منتصف الليل".

ويأتي ذلك بعيد اعلان الرئيس الايراني حسن روحاني أن إيران ستعاقب كل المسؤولين عن إسقاط الطائرة في كارثة أثارت تظاهرات غاضبة في مختلف المدن الإيرانية.