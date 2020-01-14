ارتفاع عدد ضحايا الثلوج في باكستان إلى 41

وطن: ارتفع عدد ضحايا الهطول الغزيز للثلوج في باكستان إلى 41 جراء انهيار أسقف المنازل والفيضانات.

وأكد رئيس وكالة الكوارث الطبيعية في إقليم بلوشستان عمران زاركون، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم بسبب انهيار أسقف المنازل، جراء الهطول الغزير للثلوج دون توقف منذ الأحد الماضي في الإقليم.

وأشارت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية، إلى مصرع 15 شخصا في إقليم كشمير، و3 في إقليم البنجاب، وشخص في إقليم السند، كما سجل في إقليم غلغت- بلتستان السياحية، معدلات هطول للثلوج هي الأعلى منذ 50 عاما.

وكانت مصادر رسمية باكستانية قد صرحت سابقا أن 30 شخصا لقوا مصرعهم جراء هطول الثلوج والسيول