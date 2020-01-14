الاحتلال ينوي إنشاء 4 معتقلات جديدة

رام الله- وطن: أعلن رئيس نادي الاسير قدورة فارس اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال ينوي إنشاء أربعة معتقلات جديدة، لاستيعاب ما يزيد على 4 آلاف أسير.

وأوضح فارس، أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت أكثر من معتقل أنها بصدد تقليص الموازنات الخاصة بالأسرى لبناء 4 معتقلات تتسع لـ4 آلاف أسير.

وحذر من أن تقليص موازنات السجون ستنعكس على علاج وطعام الاسرى وظروف اعتقالهم، لصالح بناء معتقلات جديدة، مطالبا بمقاطعة محاكم الاحتلال.

وبين فارس أن سلطات الاحتلال تحاول فرض غرامات مالية كبيرة على الأسرى، لتوفير تكلفة بناء المعتقلات الجديدة، مشددا على أن اسرائيل تخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تضع شروطا خاصة للأسرى.

"وفا"