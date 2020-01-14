مركز ابداع المعلم ووزارة التربية والتعليم يعقدان دورة تدريبية أخرى تحت عنوان نظرية التعلم العاطفي الاجتماعي

رام الله- وطن: اختتم مركز ابداع المعلم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم دورة تدريبية أخرى تحت عنوان نظرية التعلم العاطفي الاجتماعي والتي استمرت ليومين متتاليين ايضاً، شارك في هذه الدورة 20 مشارك/ة من مدراء ومشرفي المدارس المستهدفة في مديريات التربية والتعليم في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية ضمن هذا المشروع، سبق هذا اللقاء تدريب متخصص لمجموعة من المعلمين/ات في نظرية التعلم العاطفي الاجتماعي ومهارات تدريب المتدربين لنقل الخبرة لزملائهم من نفس المدرسة، حيث هدف هذا اللقاء الى تعريفهم بنظرية التعلم العاطفي الاجتماعي والتي تساعد في تحسين المخرجات الاجتماعية للتعليم وتحسين التحصيل الاكاديمي، وهدف أيضا الى تحديد أدوار واليات المتابعة لكل من المدير والمشرف في متابعة مشروع التعلم العاطفي الاجتماعي.

ركز اللقاء في اليوم الاول على مهارات نظرية التعلم العاطفي الاجتماعي التي يتم استخدامها مع الاطفال للتغلب على تحديات التعلم العاطفي الاجتماعي، كالبطالة والعنف الاسري وانفصال الوالدين والعنف المبني على النوع الاجتماعي، كما وحدد المشاركون/ات المؤشرات على اثر تطبيق النظرية، اما في اليوم الثاني تم التوافق بأداة الملاحظة الصفية لمهارات التعلم العاطفي الاجتماعي كما وحكى المشاركون/ات نماذج عملية حول مهارات النظرية، اما في اليوم الثاني تم التوافق على اداة الملاحظة الصفية لمهارات التعلم العاطفي الاجتماعي إضافة الى الاطار المنطقي للمشروع ونظرية التغيير واليات المتابعة والتقييم.

ومن الجدير بالذكر ان هذا القاء جاء ضمن برنامج التعلم العاطفي الاجتماعي الذي يديره مركز ابداع المعلم والممول من حكومية دوقية لوكسمبورغ الكبرى والذي يهدف الى المساهمة في تحسين جودة مخرجات التعليم الاجتماعية (وخاصة تلك المتعلقة بمهارات التعلم الاجتماعي-العاطفي وعدد من القيم والمبادئ والممارسات المرتبطة بتلك المهارات بما في ذلك حرية الفكر والتعبير، العدالة الاجتماعية، المساواة بين الجنسين، الاحترام المتبادل، صنع القرار المسؤول، والحل السلمي للنزاعات) في المنطقة (ج) من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.