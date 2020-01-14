رئيس جمعية الفنادق العربية: فنادق بيت لحم ستعمل على المولدات الكهربائية للتخفيف من ازمة الكهرباء

بيت لحم- وطن: قررت اداة جمعية الفنادق الفلسطينية العربية في محافظة بيت لحم، ان تعمل الفنادق بالمحافظة من خلال تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بها في اطار اتفاقها مع شركة كهرباء محافظة القدس وذلك للتخفيف من الاحمال في اوقات الذورة بهدف التخفيف من الانقطاعات للتيار الكهربائي وبالتالي التخفيف من اعباء المواطنين.

واضافت ان كافة الفنادق في بيت لحم ستعمل على المولدات الكهربائية ‎للتخفيف على المواطنين في ظل ازمة الكهرباء بمناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس نتيجة اعمال التشويش والانقطاع على التيار الكهربائي من قبل الشركة القطرية الاسرائيلية

وقال الياس العرجا رئيس جمعية الفنادق العربية، ان فنادق بيت لحم ستبدأ باستخدام المولدات الكهربائية الخاصة لتخفيف الاحمال الكهربائية على المحافظة وبالتالي المساهمة في الحد والتخفيف من الانقطاعات المتواصلة.

واضاف العرجا أن هذه الخطوة تأتي من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية كقطاع خاص تجاه أهالي محافظة بيت لحم وتعزيزاً لوجود هذه الشركة الوطنية التي تعمل تحت ضغوط كبيرة في القدس المحتلة

وأوضح العرجا أن الكهرباء من أهم مقومات الحياة الكريمة ،وعلى الرغم من اهميتها الكبيرة لتشغيل الفنادق لكن لا بد من اتخاذ هذه الخطوة وبالاتفاق مع شركة كهرباء القدس،حتى نجنب المواطن مزيداً من الضغوطات.

يشار الى ان شركة كهرباء القدس كانت قد اعلنت قبل ايام عن قيام شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية بتخفيض كميات التيار الكهربائي الواردة الى مناطق الامتياز التابعة لشركة كهرباء القدس ما ادى لحدوث انقطاعات متكررة.

المصدر: PNN